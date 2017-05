'Elke dag worden er digitale schouderklopjes uitgedeeld'

Klassieke bonussen als hefboom voor motivatie? Nucleus, een groeiend hostingbedrijf met zo’n 35 medewerkers, vond er geen heil in. Daarom ging deze in Antwerpen gevestigde onderneming op zoek naar een alternatief, en vond die een jaar geleden in Bonusly. Dat is een peer-to-peer bonussysteem, waarbij je als medewerker zelf kiest welke collega’s de meeste erkening verdienen. We spraken met drie medewerkers van Nucleus, en vroegen wat het systeem met de zogenaamde karmapunten juist doet.

Bonusly is een platform waarop elke onderneming kan intekenen. Het is vrij eenvoudig: elke medewerker krijgt iedere maand een vast aantal punten om uit te delen aan collega’s. Op het einde van de maand vervallen de punten. Met de ontvangen punten kunnen medewerkers een variatie aan dingen kopen. Bij Nucleus is het systeem alleszins zeer populair.

“Ik heb het systeem ontdekt na een korte zoektocht op het internet”, vertelt Mattias Geniar, Support Manager bij Nucleus. “Het was al snel duidelijk dat het een fantastisch alternatief was. Nucleus levert Uptime-asa-Service, wat betekent dat we garanderen dat de platformen van onze klanten online blijven. Daarom zijn we ook een servicegerichte organisatie, en dat zit juist in de kleine details. Dingen die het management soms niet kan zien.”

Ultieme transparantie

“Bonusly is naadloos geïntegreerd in ons chatsysteem”, weet Mitch Van Loo, System Engineer. “Zo kan iedereen zien wie punten krijgt. Dat zorgt voor een stuk sociale controle, omdat je zo niet kunt valsspelen. Maar het is vooral een manier om de kleine en grote inspanningen van iedereen zichtbaar te maken. Dat maakt het heel interessant.”

“Iedereen heeft ook toegang tot alle statistieken”, aldus Mattias. “Je kunt zien wie er in een bepaalde periode de meeste punten heeft verzameld, of welke soort inspanningen het meest werden erkend.”

Elke dag complimentendag

Elke medewerker krijgt elke maand een portefeuille van 150 punten om uit te delen. Bij Nucleus zijn er geen richtlijnen die bepalen waarvoor de punten gegeven mogen worden. “Zo worden er ook punten uitgedeeld aan mensen die de vaatwasser in- en uitladen”, weet Stefanie Dijckmans, die bij Nucleus verantwoordelijk is voor de administratie. “Ik merk dat collega’s zo’n dingen nu sneller doen. Niet per se omdat ze zo meer punten kunnen verzamelen, maar vooral omdat ze inzien dat die kleine dingen echt wel gewaardeerd worden. Het is natuurlijk ook leuk om te weten dat andere mensen jouw inspanningen zien via het chatsysteem.”

“Het is er ook voor iedereen. Met een andere regeling zouden misschien vooral de haantjes- de-voorste erkenning krijgen, maar nu verdienen ook de stille mensen karmapunten”, aldus Mitch. “Dat zijn dan de stille werkers die hun job heel goed doen. Met Bonusly hebben we een systeem waarmee de erkenning niemand vergeet.”

“We hebben er natuurlijk ons eigen ding mee gedaan”, vertelt Mattias. “Zo hebben we onze punten karmapunten genoemd, en werken we met hashtags. #feeder is bijvoorbeeld een hele populaire, voor mensen die eten meebrengen. We gebruiken ook vaak #oneteam, wanneer teams samen tot mooie resultaten komen. Omdat alle uitgedeelde punten op onze chat komen, heeft het ook een soort van nieuwswaarde. Zo blijft iedereen op de hoogte van de positieve dingen die er bij ons gerealiseerd worden.”

Eigen webshop

“Die punten zijn er natuurlijk niet voor niets”, aldus Mattias. “Bij Nucleus hebben we een eigen webshop geïntegreerd in Bonusly. Met je gespaarde punten kun je heel wat dingen kopen, van een Spotifyabonnement tot cadeaubonnen en zelfs een extra vakantiedag of een etentje met het management in een sterrenrestaurant. Maar we blijven natuurlijk serious geeks, en daarom zijn er ook dingen als een Star Trek pizzasnijder en een Star Wars badjas te verkrijgen.” (lacht)

“Toch zien we dat de meesten heel sociaal blijven in het gebruik van hun punten”, vertelt Stefanie. “Er worden heel wat croquemonsieurs uitgedeeld ’s middags. Mensen gebruiken hun punten ook vaak voor het goede doel, of zetten hun ontvangen punten in om terug uit te delen aan collega’s.”

