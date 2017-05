Theo Francken antwoordt op Hans Bonte: “Zo zien vrouwelijke agenten er in Marokko en Turkije uit”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft op zijn Facebookpagina scherp uitgehaald naar de uitspraak van SP.A-burgemeester Hans Bonte. Die had gisteren in ‘Terzake’ zijn goedkeuring uitgesproken om onder politiekorpsen hoofddoeken toe te laten als onderdeel van het uniform.

Het voorstel van het Amsterdams politiekorps om hoofddoeken toe te laten als onderdeel van het uniform kan op bijval rekenen van Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, dat vertelde hij in Terzake.

Francken postte twee foto’s op zijn Facebookpagina waarop Turkse politieagentes te zien zijn, zónder hoofddoek.

“Zo zien vrouwelijke agenten er in Marokko en Turkije uit, beste Hans Bonte”, luidt het bijschrift bij de foto. “Deel als je vindt dat politieagenten met hoofddoek ook bij ons NIET thuishoren.”

De post van Francken werd intussen al 7.500 keer gedeeld.

In de reacties deelt de staatssecretaris in een korte toelichting nog een scherpe sneer uit naar de Vilvoordse burgemeester. “Ter vervollediging: In Turkije mogen vrouwelijke politieagenten vanaf 27/08/2016 een hoofddoek dragen. Na de vermeende coup heeft Erdogan dat ingevoerd. Tot grote ergernis van veel Turkse dames. Holt Bonte Erdogan achterna?”

LEES OOK. Hans Bonte over hoofddoeken in het politiekorps: “Als dat nodig of nuttig is, mij niet gelaten”