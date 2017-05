Emotioneel weerzien van baasje en verloren hond: “Ben nog nooit zo blij geweest”

Mike dacht dat hij z’n hond Chip nooit meer zou terugzien. Chip was een paar weken geleden ontsnapt uit de auto toen Mike snel was gaan plassen. Sindsdien ontbrak elk spoor van de viervoeter. Of niet?

“Ik had mij er bij neergelegd dat Chip dood was en ik hem nooit meer zou zien”, zegt de Amerikaanse Mike Ritchie uit New Jersey. “Vorige week heb ik zelfs z’n speeltjes en leiband begraven in de tuin. Op die manier kon ik rouwen en alles afsluiten. Ten slotte is Chip tien jaar bij mij geweest, dus dat was echt m’n maatje”, gaat hij verder. Maar wat Mike niet wist, is dat het dierencentrum ‘Delco Dawgs’ een spoor had van Chip.

“Wij kregen allerhande telefoontjes van een zwart-witte hond die helemaal alleen ronddwaalde”, zegt een medewerker van ‘Delco Dawgs’ uit Pennsylvania . “Toen we gingen kijken naar de hond zagen we dat hij gewond was, dus namen we hem mee naar de dierenarts. Daar controleerde de man zijn chip en op die manier konden we achterhalen wie z’n baasje was.”

Toen het centrum Mike belde om te melden dat Chip was teruggevonden, kon hij het niet geloven. En wanneer de twee elkaar eindelijk weer ontmoetten na een paar weken, kwamen de emoties naar boven. “We hebben allemaal geweend. Chip, de mensen van Delco Dawgs en ikzelf. Ik denk dat ik nog nooit zo blij ben geweest. Mijn hond is terecht en ik kan hem gewoon terug mee naar huis reden. Dit is fantastisch”, aldus Mike.