Twee honden en katten komen om in woningbrand

Hoboken - In de Windmolenstraat in Hoboken is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een woning. Twee honden en enkele katten kwamen daarbij om het leven.

De brand brak uit in het achterste gedeelte van de woning. Het vuur verspreidde zich snel via de lichtkoepel en roofing op het platte dak naar de eerste verdieping, maar de brandweer kon de rest van de woning redden. Er was wel veel water- en rookschade.

Omwonenden werd een tijdlang gevraagd om bij hinder van de rook de ramen en deuren te sluiten en te ventilatie uit te schakelen.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM