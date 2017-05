Anderlecht liet ooit topspeler Real Madrid schieten voor 700.000 euro

Met de miljoenen uit de Champions League op zak, kan Anderlecht de komende maanden alweer stevig de transfermarkt op. Naast België en Europa zal er ook naar Zuid-Amerika worden gekeken. En dan komt Werner Deraeve in actie. De man die onder meer Nicolas Frutos, Nicolas Pareja en Lucas Biglia naar het Astridpark loodste. En in dat lijstje had ook de naam van Real Madrid-speler Marcelo kunnen staan.

“Ik zag bijvoorbeeld Marcelo bezig bij Fluminense, hij was net 18 jaar geworden. Die jongen stak er echt bovenuit”, vertelt Deraeve in de Krant van West-Vlaanderen. “Ik vroeg het fiat van het bestuur, maar men wou geen 700.000 euro betalen voor iemand van 18 jaar. Vier maanden later trok hij naar Real Madrid voor zes miljoen euro… En zo zijn er wel meer spelers die op onze radar stonden, maar voor wie we niet snel genoeg gereageerd hebben.”

“Maar er gaan ook transfers volledig de mist in, zoals bijvoorbeeld die van Oswal Alvarez. Een goede scout is iemand die voor 60 procent geslaagde transfers kan regelen. Ik besef dat 40 procent mislukkingen groot is, maar veel randzaken heb je niet in de hand, waardoor dat best een representatief cijfer is. Als je vijf spelers aanbrengt die elk één miljoen kosten, moet er minstens één slagen. Dan heb je de investering van al die spelers in één keer terug. Alleen moet je soms eens een risico durven nemen en dat gebeurt in België iets te weinig.”