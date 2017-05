70 procent van de jobs bij McGregor en Gaastra blijven door overname behouden

Antwerpen - De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft vrijdag de biedingen goedgekeurd van twee kandidaat-kopers die interesse hadden in de kledingwinkels van McGregor en Gaastra. De overnemers zorgen samen voor het behoud van 13 van de 23 winkels en voor 124 van de 179 werknemers. De toekomst van de overige winkels is onzeker, melden de winkelketens in een persbericht.

Eén van de kopers is een externe partij die 7 winkels in Oost- en West-Vlaanderen overneemt, samen met 22 werknemers. De andere partij is de Doniger Fashion Group, die zes winkels en outlet stores overneemt, samen met 102 werknemers.

“Onze mensen liggen ons na aan het hart. Wij hebben dan ook steeds gehoopt op een doorstart voor een zo groot mogelijk aantal personeelsleden en winkels. Gezien de moeilijke context voor fysieke winkels op de retailmarkt zijn wij dan ook tevreden dat 13 winkels zullen openblijven en meer dan 70 procent van de werknemers hun job kunnen behouden”, zegt CEO Kris Van de Mierop in het persbericht.

Onder druk

McGregor en Gaastra vroegen twee maanden geleden een gerechtelijke reorganisatie aan, met het oog op een doorstart van de 20 winkels in eigen beheer en de drie outletstores. De reorganisatie betrof enkel de fysieke winkels en dus niet de groothandelsactiviteiten via Galeria Inno, de multimerkenwinkels of de zelfstandige franchisepartners.

De omzet van die fysieke winkels staat al enige tijd onder druk. Ze ondervinden nog altijd de gevolgen van het faillissement van de voormalige Nederlandse moedervennootschap en daarnaast is de omzet ook sterk afgenomen door de online verkoop, een fenomeen waarmee de hele retailsector geconfronteerd wordt.

De rechtbank van koophandel stelde twee gerechtsmandatarissen aan die op zoek gingen naar een koper voor de winkels. Via het veilinghuis Moyersoen konden kandidaat-kopers van 3 tot en met 21 april hun bod online uitbrengen. De biedingen van de twee weerhouden kandidaten werden voorgelegd aan de rechtbank en die stemde vrijdag met de verkoop in.