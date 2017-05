Man slachtoffer van verkeersagressie: “Hij wou me van de baan rijden en begon op mijn auto te slaan”

Oostende / Bredene - Een 33-jarige Oostendenaar verscheen gistermorgen voor de Brugse politierechter voor een geval van verkeersagressie. “Sinds het voorval rijd ik met twee camera’s in mijn auto”, zegt het slachtoffer.

J.T. (33) uit Oostende moest gisteren voor de rechtbank in Brugge verschijnen voor een geval van verkeersagressie. In augustus vorig jaar reed William Huppertz (58) uit Bredene langs de Koninklijke Baan in Bredene. Aan de verkeerslichten ter hoogte van de tramsporen kwam J.T. plots met zijn auto voor hem geschoten. William moest bruut in de remmen gaan en claxonneerde. “Maar dat was duidelijk niet naar zijn zin”, vertelt hij. “Die man stapte uit en begon op mijn auto te slaan en te stampen.”

Uiteindelijk reed de agressor door en volgde ook William. Maar omdat zijn voorligger maar bleef stoppen en vertrekken - en soms zelfs achteruit reed - wilde William hem inhalen. “Maar hij liet me niet passeren en ramde mijn auto verschillende keren met de zijne.”