En toen had Schauvliege door dat Bourgeois haar voor schut had gezet

Open oorlog binnen de Vlaamse regering. Anders kun je de ruzie over de ondertussen beruchte boskaart niet noemen. Dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zonder één van zijn meerderheidspartijen te verwittigen die kaart in de prullenmand gooide, joeg zowel CD&V als Open VLD in de gordijnen. Bourgeois zet bevoegd minister Joke Schauvliege zo voor schut. “Dit is zeer deloyaal”, reageert een boze CD&V-minister.

Toen vrijdag na de middag het nieuws bekendraakte dat Bourgeois de boskaart zou intrekken, was Schauvliege al net zo verrast als iedereen. De minister zat in het Brussels Beer Project in de Dansaertstraat ...