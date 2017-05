Tchité verschanst zich uur in toilet nadat hij belaagd werd door harde kern Standard

Standard won vrijdagavond zijn laatste match van het seizoen tegen Lierse met 2-0. Een van de toeschouwers op Sclessin was Mohammed Tchité, ex-spits van de Rouches. Dat was echter niet naar de zin van de harde kern van de Rouches die Tchité zwaar op de korrel namen. Daarop vluchtte de spits, die ook voor Anderlecht en Club Brugge voetbalde, in de toiletten waar hij zich verschanste. Tot groot jolijt van de Standard-fans die voor de wc’s de anti-Tchitégezangen inzetten. Uiteindelijk duurde het een uur vooraleer de aanvaller verlost kon worden uit zijn benarde situatie.