En dan ligt er plots een plas van 400 liter chocolade voor je deur

In de Nederlandse gemeente Hoeven hebben ze hun weekend smakelijk ingezet. Een ketel, gevuld met 400 kilo gesmolten chocolade, liet een groot spoor achter na een val uit een aanhangwagen.

De ketel was afkomstig van een chocoladefabriek in Zevenbergen. “Het is heel vervelend. Mijn zoon moest de ketel vervoeren. In een bocht is de ketel eraf gevallen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar de chocola ligt wel bij mensen op de oprit en bij mensen tegen het raam”, zei de eigenares van de fabriek tegen Omroep Brabant.

De hulpdiensten zijn intussen gestart met de opruimwerken, maar dat is een lastige klus. Zo mag de chocolade niet in de riool komen omdat de riolering verstopt kan raken. Volgens de wijkagent zitten twee voortuinen en een auto bedekt onder een dikke laag chocolade.

Ketel met chocolade gekanteld. 500 kg chocolade op de Heulweg #hoeven. pic.twitter.com/NkLBpadmEU — Wijkagent Welling (@wa_ZeggeRucphen) May 19, 2017