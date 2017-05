Club, Anderlecht, Gent en Genk voeren hevige strijd om Eupense goudhaantjes

Er is Engelse en Duitse interesse, maar het is niet ondenkbaar dat we Eupen-topschutter Henry Onyekuru (19) volgend jaar nog in België zien. Anderlecht toont interesse, maar ook Club Brugge lonkt. En de Nigeriaan is met een transferprijs van 5 miljoen haalbaar.

De Nigeriaanse snelheidsduivel scoorde 20 keer voor Eupen en kreeg na een afgeblazen wintertransfer de belofte dat hij deze zomer weg mag. In de Oostkantons werd lang gespeculeerd over een transferprijs van zo’n 8 miljoen euro, maar voor 5 miljoen is Eupen al bereid om de tafel te gaan zitten.

Dat maakt alles veel realistischer voor Anderlecht dat in de Nigeriaan veel potentieel ziet. Niet alleen als spits mocht Teodorczyk verkassen, maar ook als flankaanvaller als Acheampong vertrekt. Die mag voor een afgesproken prijs weg en hoewel RSCA het belang van Acheampong beseft, denken ze dat Onyekuru een betere versie is van de Ghanees. Diezelfde mening is trouwens Club Brugge toegedaan, dat al contact met zijn management opnam.

Het wordt dus kwestie de buitenlandse clubs af te houden. Newcastle en West Ham tonen interesse, maar omdat Onyekuru nog geen international is, wordt het niet evident om een Engelse werkvergunning te krijgen. Hij is wel voor het eerst opgeroepen voor Nigeria voor interlands tegen Corsica en Togo.

Sylla kiest voor Gent, maar Genk biedt meer

Normaliter voetbalt Mamadou Sylla (23) van Eupen volgend seizoen voor AA Gent. De aanvaller was er eigenlijk uit en vond na allerhande gesprekken het project van AA Gent het interessantst, maar kon elders in België wel meer verdienen.

KRC Genk zou een van de ploegen zijn die Sylla een hoger loon aanboden. Daardoor wacht hij het einde van de competitie af om de knoop definitief door te hakken. “Wij communiceren pas als er een handtekening is”, reageert algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie. Hij is de vaudeville met Adrien Trebel nog niet vergeten. De middenvelder was rond met Gent, maar koos uiteindelijk toch voor Anderlecht.



Eupen zal sowieso tussen de 3,5 en de 4 miljoen euro vangen. Sylla is geen eigendom van Eupen, maar de club uit de Oostkantons heeft een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro bedongen bij moederclub Espanyol en gaat die activeren om hem met winst door te verkopen. Dat verklaart de hoge transferprijs. Hein Vanhaezebrouck drong zeer hard aan op de komst van Sylla. Diens discours charmeerde Sylla zozeer dat hij bereid is de iets betere andere Belgische aanbiedingen naast zich neer te leggen. Er was overigens ook interesse van buitenlandse clubs, zoals Mainz, maar Sylla wil liever in België doorgroeien. Afgelopen seizoen maakte hij voor Eupen 12 goals in 35 matchen.