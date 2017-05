Jarenlang verdwenen bloempotten en beeldjes, tot bejaarde dief briefje achterliet

Zwevegem - In de woning van een bejaarde vrouw uit Zwevegem zijn tal van gestolen bloempotten en tuinbeeldjes teruggevonden. De vrouw stal de ‘tuinaccessoires’ uit drang. De bloempotten die ze bij bakkerij Victor stal, bracht ze twee dagen na de feiten al terug.

Hallucinante en vreemde beelden op 8 mei in de Ellestraat in Zwevegem. Een bejaarde vrouw parkeerde haar grijze Citroën Saxo voor de deur van bakkerij Victor, stapte uit en laadde twee bloembakjes, die voor de bakkerij stonden, in haar wagen. Vervolgens reed ze weg zonder omkijken.

De bejaarde vrouw was niet aan haar proefstuk toe, zo blijkt nu. De politie vond recent tientallen gestolen tuinbeeldjes, ornamenten en bloempotten in haar woning. De vrouw zou al jaren aan het stelen zijn in Zwevegem. “Onze bloembakken verdwenen de voorbije jaren in totaal vier keer”, zegt Ann Lapeau, zaakvoerster van bakkerij Victor. “Daarom hadden we deze keer goedkope bakjes gekocht. Maar toch, zoiets doe je niet.”