Dit is een heldendaad: vrouw reageert koelbloedig en redt andere vrouw nipt van verdrinkingsdood

Ninove - De 65-jarige Arlette Temmermans viel vrijdagochtend in de vijver van Het Goudvisje in Okegem en lag minutenlang roerloos in het water. Een visser verwittigde haar echtgenoot André, die zijn vrouw achterna dook. Buurvrouw Tania Vandenberg van visclub New Ponderosa redde de vrouw met mond-op-mondbeademing en hartmassage. “Ik kan haar nooit genoeg bedanken”, zegt André.

Heldhaftig. Een ander woord is er niet voor de manier waarop Arlette Temmermans, de vrouw die samen met echtgenoot André Van Varenbergh (69) het lokaal van vissersclub Het Goudvisje in Okegem uitbaat, vrijdagochtend werd gered van de verdrinkingsdood. Arlette was omstreeks 10 uur bladeren uit de vijver aan het scheppen toen het plots mis ging. De vrouw, die niet kan zwemmen, gleed om een nog onbekende reden in het water en raakte niet meer terug naar de oever.

Haar man André was binnen in het lokaal en hoorde plots geroep. “Ik zat met mijn rug naar het raam en had niets gezien”, vertelt hij. “Een visser riep plots in paniek dat er iemand in het water lag. Ik ben naar buiten gelopen en zag mijn vrouw roerloos op de vijver drijven. Een verschrikkelijk gevoel overviel me.”

Arlette bevond zich op goed drie meter van de oever. Ze vertoonde geen tekenen van leven meer. André dook het water in. “Ik heb haar direct naar de kant gebracht en ben om hulp beginnen roepen.” Tania Vandenberge (40) en haar man Frank De Geyndt (47), van visvijver New Ponderosa net naast de vijver van Het Goudvisje, schoten te hulp. Frank was als eerste bij Arlette. “We waren in paniek want ze reageerde niet, ze zag heel bleek en had volgens ons zelfs geen hartslag.”

De man haalde zijn vrouw Tania, die in het lokaal van New Ponderosa op dat moment klanten aan het bedienen was. “Ik was tot drie jaar geleden verzorgster en wist dankzij mijn opleiding gelukkig wat ik moest doen. Die mannen hebben me over de anderhalve meter hoge prikkeldraad geholpen en ik ben meteen begonnen met mond-op-mondbeademing en hartmassage.”

Een ambulance van de brandweer van Ninove en een mug-team waren onderweg naar de IJzerenwegbaan. Tania bekommerde zich tien minuten lang om Arlette. “Net op het moment dat we de sirenes hoorden, deed ze haar ogen open. Ik sprong een gat in de lucht, het leek een wonder.”

De vrouw werd naar het OLV-ziekenhuis in Aalst gevoerd enFrank reed met André achterna. “We hebben heel veel geluk gehad. Ten eerste wordt hier vrijdagochtend normaal gezien niet gevist, nu net wel. Ten tweede hadden we het geluk dat die ene visser iets gezien heeft én alarm sloeg en ten derde hadden we het geluk dat Tania hier in de buurt was en zo fantastisch gereageerd heeft. Arlette leeft nog, ik heb mijn lieve vrouw nog. Ik kan Frank en Tania daar nooit genoeg voor bedanken”, zegt een geëmotioneerde André.

Tania zelf reageert bescheiden. “Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ben echt blij dat Arlette oké is.”

De vrouw lag vrijdagavond nog op intensieve zorgen, maar is intussen aan de beterhand. “Ze heeft heel wat water naar binnen gekregen, water dat uiteraard niet helemaal vrij van bacteriën was. Ze kreeg zuurstof toegediend en moet antibiotica nemen. Mijn vrouw komt er opnieuw helemaal bovenop, dat is het allerbelangrijkste.”