KV Mechelen betaalt fans terug na afslachting in Sint-Truiden, coach straft spelers

Brussel - Supporters van KV Mechelen die vrijdagavond de verplaatsing naar Sint-Truiden gemaakt hebben, zullen hun ticket terugbetaald krijgen. Dat heeft KV bevestigd op de clubwebsite. Malinwa kreeg op de tiende en laatste speeldag van Play-off IIa een bijzonder pijnlijke 7-0 pandoering van groepswinnaar STVV en sluit het seizoen op een valse noot af.

“Het is o zo jammer dat we een fantastisch seizoen in mineur moeten afsluiten”, zegt algemeen directeur Marc Faes. “Van wie toch nog naar STVV trok om de ploeg te steunen, gaan we zonder meer het ticket terugbetalen. We konden het hele seizoen rekenen op de trouwe steun van onze supporters en zelfs na de match in STVV applaudisseerden ze. Dit is het minste dat we kunnen doen”, klonk het.

KV Mechelen zal via de supportersclubs de tickets terugbetalen. Wie zijn inkomkaartje niet bij een supportersclub kocht, kan op vertoon van zijn of haar ticket het geld in de ticketshop terugbetaald krijgen.

De spelers worden zaterdagochtend om 8 uur op de club verwacht. “Hopelijk had niemand al een vakantie geboekt”, klonk het bij trainer Yannick Ferrera.

Bekijk hier de samenvatting van STVV - KV Mechelen.

Na de 7-0 nederlaag beëindigt KV Mechelen POIIa op de tweede plaats. STVV wint de poule en maakt met Racing Genk uit wie het tegen KV Oostende opneemt in de strijd om een Europees ticket.