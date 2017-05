Niet alleen het bezoek van Trump baart onze politiediensten zorgen

De inzet van politie om het bezoek van Donald Trump aan de NAVO-top in goede banen te leiden, breekt alle ­records. “Over de twee dagen gespreid worden zeker 4.500 manschappen ingeschakeld. Nooit eerder ­vertoond”, zegt NSPV-vakbondsman Rudi Moerman. Maar ook de komst van de Turkse president Erdogan aan de NAVO-top baart de politie minstens evenveel zorgen.

“De politie-inzet voor de NAVO-top van donderdag zal massaal zijn”, zegt Rudi Moerman. “Precieze cijfers zijn nog niet gecommuniceerd, maar het zou gaan om zéker 4.500 politiemensen voor de twee dagen. Bij mijn weten is het van Euro 2000 (het EK voetbal, nvdr.) geleden dat nog zoveel agenten opgetrommeld zijn.”

“Overal in het land worden agenten gezocht om in te staan voor de orde. Elke lokale politiezone moet mensen leveren. Enkele zones die dat weigerden, hebben een opvordering gekregen van minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA).”

Maar gelijktijdig met de komst van Trump, brengt ook de Turkse president Erdogan een bezoek aan de NAVO-top. De politie vreest dan ook onverwachte samenscholingen die niet zijn aangekondigd.

“Duizenden Turken”

Zo circuleert op Facebook een oproep om woensdag om 18 uur samen te komen voor het Steigenberger Wiltcher’s Hotel, waar Erdogan verblijft. Hij geeft er een diner voor 400 Belgische Turken. Deze privébijeenkomst kan plaatsvinden, maar de bijeenkomst op straat is een probleem, laat politiewoordvoerster Ilse Van de Keer weten. “De burgemeester zal hiervoor zeker geen toelating geven vanwege de risico-analyse.”

De oproep is gelanceerd door de Facebookgroep AK Parti Belçika, de niet officiële tak van Erdogans AK Partij. Volgens een bron zouden er weleens “duizenden” Turken kunnen opdagen, zelfs vanuit Nederland. Volgens Basir Hamarat, de voorzitter van UETD, de Belgische organisatie dicht bij Erdogan, is het de bedoeling dat Erdogan bij het binnengaan van zijn hotel zijn aanhangers even toespreekt. “Geen speech van een uur, zoals eerst voorzien.”

Een grote samenscholing kan de politie missen als kiespijn. Bij een vorig ­bezoek van Erdogan aan Brussel moest de Louizalaaneen tijdjeworden afgesloten omdat sympathisanten zijn shoppende echtgenote wilden zien.