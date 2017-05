Liquidatie van maffiabaas Aquino krijgt geen echte reconstructie uit schrik voor wraakacties

Augustus 2015. Maffiabaas Silvio Aquino (kleine foto) wordt doodgeschoten in een bosweg in Opglabbeek. Foto: rr

Opglabbeek / Maasmechelen - De liquidatie op de Limburgse maffiabaas Silvio Aquino (41) twee jaar geleden wordt maandag digitaal gereconstrueerd. Dat is een primeur in ons land. Een echte confrontatie tussen daders en slachtoffer ziet het gerecht niet zitten, uit angst voor mogelijke repre­sailles. Het alternatief is een 3D-animatiefilm waarin alle moord­scenario’s met één muisklik in beeld worden gebracht.

Silvio Aquino werd eind augustus 2015 vermoord op een bosweg in Opglabbeek. De Limburgse “kletskop” werd door het gerecht beschouwd als een van de kopstukken van de beruchte Maas­mechelse misdaadfamilie Aquino die terechtstaat in de grootste drugszaak die ons land ooit heeft gekend.

Silvio Aquino werd klem­gereden door enkele huurmoordenaars. Ze sleurden hem en zijn echtgenote uit hun auto. In de schermutseling die daarop volgde, werd Silvio neergeschoten. Zijn vrouw kon ontkomen. Een van de huurmoordenaars werd ook geraakt door een kogel, wellicht afgevuurd door Silvio. Ook hij liet het leven. Zijn kompanen dumpten zijn lichaam langs de autosnelweg in het Nederlandse Roermond.

Zware jongens

Bijna twee jaar na de afrekening zijn de moordenaars van de maffiabaas gekend. Het gerecht heeft verschillende verdachten aangehouden. Onder wie de vermoedelijke opdrachtgever, Martino Trotta, en drie leden van de Bosnische misdaadclan Hamodovic, die de schoten zouden hebben gelost.

In een 3D-animatie kan bijvoorbeeld de exacte baan van een kogel worden bepaald. Foto: rr

Zoals gebruikelijk bij moordzaken organiseert het gerecht nu een reconstructie van het delict om het onderzoek af te ronden. Normaal trekken de speurders samen met de moordverdachten, magistraten, advocaten, ­getuigen en eventueel ook slachtoffers naar de plaats van het misdrijf. Maar bij de Aquino’s ziet het gerecht zo’n confrontatie niet zitten. Enerzijds omdat het transport van deze zware jongens niet zonder gevaar is. Maar ook omdat een van de clans tijdens de reconstructie zou kunnen proberen om de andere onder vuur te nemen.

Middel van de toekomst?

Voor het eerst in ons land hebben speurders daarom gewerkt aan een digitale 3D-reconstructie, die maandagmiddag aan alle betrokken partijen wordt gepresenteerd. Ze werkten daarvoor samen met een externe firma. “U kunt zich voorstellen dat de partijen in dit dossier niet heel vriendelijk tegenover elkaar staan. Vandaar dat we hebben gezocht naar een creatieve oplossing”, zegt Kris Vandepaer, gerechtelijke directeur van de federale politie in Hasselt. “Aan de hand van alle verklaringen en eigen vaststellingen hebben we een scenario van de feiten digitaal gereconstrueerd. We hebben daar een soort animatiefilm van gemaakt, het is nu aan de verschillende partijen om daar commentaar op te geven. Met één muisklik kunnen we aanpassingen maken.”

Vandepaer noemt deze digitale reconstructie het middel van de toekomst. “Omdat het qua prijs/kwaliteit beter is dan een klassieke reconstructie”, zegt hij.

Sven Mary, de advocaat van Aquino en zijn weduwe, heeft enig voorbehoud. “Ik ben wel benieuwd hoe dit in zijn werk zal gaan. Maar ik blijf erbij: het echte werk lijkt me beter. Als je mensen naar een plaats delict brengt, verplaats je hen in een situatie. Ik weet niet of dat lukt met een computersimulatie.”