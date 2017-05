Ons land is weer een miljardair rijker

Prins Henri d’Arenberg en zijn echt­genote, burggravin Marie Thérèse Daïné de Spoelberch zagen hun vermogen vorig jaar stijgen van 982 naar 1.064 miljoen euro. “Daarmee zijn de aandeelhouders van biergigant AB Inbev de 21ste miljardairs in België”, zegt Ludwig Verduyn, bezieler van de website Derijkstebelgen.be.

Henri d’Arenberg is een telg van het huis van Habsburg, een van de oudste adellijke Europese families. Daïné de Spoelberch is de dochter van ­André de Spoelberch. Hij was in de jaren 80 een tijdlang CEO van het latere AB InBev.

(+) Benieuwd naar de twintig andere miljardairs? Maak hier kennis met hen.

INFO

Maak kennis met de twintig andere miljardairs op nieuwsblad.be/rijkstebelgen