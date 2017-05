Dit is het Belgische lief van de Songfestivalwinnaar

Song­festivalwinnaar Salvador Sobral (27) heeft zijn hart verloren aan een ­Belgische. De zanger uit Lissabon zou al een paar maanden samen zijn met Jenna Thiam, schrijven Portugese media. Thiam zat ­vorige zaterdag in de green room bij ­Sobral, toen die het Songfestival in Kiev won.

Jenna Thiam is 26 en werd in Brussel geboren in een multi­cultureel gezin. Haar moeder Martine is half Belgisch, half ­Armeens. Haar vader Sydney heeft roots in Senegal, Frankrijk en Engeland. Thiam, die tegenwoordig in Parijs woont, maakt carrière als actrice. Zo heeft ze meegespeeld in de gelauwerde Franse tv-serie Les Revenants. Sobral, die gesteld is op zijn ­privacy, heeft nooit over zijn liefdesleven willen praten.