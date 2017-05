‘Temptation Tim’ De Pril is getrouwd

Dilbeek - Een van Vlaanderens bekendste casanova’s is getrouwd. Tim De Pril (35, foto) heeft zijn vriendin ­Melissa (23, foto) eeuwige trouw ­beloofd op het gemeentehuis van het Vlaams-Brabantse Dilbeek. En er is nog meer goed nieuws: het kersverse echtpaar verwacht in het najaar hun eerste kindje.

De Pril nam in 2002 deel aan het tweede seizoen van Temptation ­Island. Zijn relatie met zijn ­toenmalige vriendin Katrien liep daar, in Thailand, op de klippen. De vrouwenverslinder had daarna relaties met bikinimodellen en gewezen missen, onder wie Ann Van Elsen.

Melissa Vingerhoed, tweede eredame van Miss België in 2013, slaagde er uiteindelijk in de bronstige De Pril te temmen.