“Onverantwoord”: hier spelen kinderen tussen verslaafden en psychiatrische patiënten

Gent - Kinderen die spelen tussen hoogbejaarden, verslaafden en psychiatrische patiënten. In de nacht­opvang in Gent is het dagelijkse kost. En dat kan niet langer, vindt CAW-directielid Alain Slock. “Er zit te veel volk in de nachtopvang dat daar niet thuishoort.”

18.045. Zo veel slaapplaatsen werden het voorbije jaar onder daklozen verdeeld. Gent doet al veel, maar daklozen blijven een trieste realiteit. “Grosso modo hadden we voldoende plaatsen”, zegt CAW-directielid Alain Slock. “Toch neemt de druk op onze medewerkers toe.”

Er komt een aparte opvang voor dakloze gezinnen. Een stap in de goede richting?

“Absoluut, maar ruim onvoldoende. Voor enkele gezinnen zal een tijdelijke opvang nooit volstaan. Afgelopen winter moesten we 23 kinderen te slapen leggen. De meesten bleven zowat twee weken, één kind zelfs twee maanden. Dat levert schrijnende toestanden op.”

Zoals?

“In de nachtopvang lopen ook mensen met een drank- en drugsverslaving rond, net als psychiatrische patiënten die vaak agressief zijn. En daar lopen dan kinderen tussen. Dat is gewoon onverantwoord. Bij ons is het principe: een maaltijd, een douche en daarna iedereen op zijn kamer. Maar ­ouders laten hun kinderen soms aan hun lot over.”

Kunnen die gezinnen dan nergens anders terecht?

“Neen. Het is de nachtopvang, een kraakpand of de straat. Maar wij zijn geen structurele oplossing. Kinderen verdienen een stabiele thuis, ook al kunnen hun ouders niet terecht op de reguliere woonmarkt. Pas op, ik besef dat het een moeilijk verhaal is. Gent blijft een plek die veel Slowaakse gezinnen aantrekt. De politiek wil geen aanzuigeffect creëren. Maar betere afspraken op provinciaal niveau zijn nodig.”

Ook psychiatrische patiënten en hoogbejaarde daklozen duiken plots op.

“De hoogbejaarden vormen een kleine groep maar leggen een grote druk op onze werking. De meesten zijn dementerend of lijden aan geheugenverlies door alcoholmisbruik. Probeer de huisregels maar eens uit te leggen aan iemand die om het kwartier alles vergeet.”

“Het gaat om gewone Gentenaars maar hoe die bij ons terechtkomen, is nog een raadsel. Daar komt dan nog eens het groeiende aantal psychiatrische patiënten bij. Sommige ziekenhuizen zetten die mensen gewoon buiten met het nummer van de nachtopvang.”

Hoe ziet u de toekomst?

“We onderhandelen volop met de zorgsector over een beter ontslagbeleid. Ondertussen krijgen we hulp van mobiele gezondheidswerkers.”

“De nachtopvang is de barometer van de stad. Wij zien echt als eerste wie het moeilijk heeft.”