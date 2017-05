Of het nu Club of AA Gent wordt: Vicekampioen heeft mirakel nodig voor CL-groepsfase

Club Brugge en AA Gent strijden vandaag om die felbegeerde voorrondes van de Champions League. Maar, wie het ook wordt, ze hebben maar een waterkansje om het kampioenenbal ook effectief te halen. Met een beetje pech wordt in de derde voorronde al een klepper à la Dynamo Kiev of Besiktas geserveerd en nadien volgt sowieso een Europese grootmacht.

Derde voorronde Champions League

De tweede van de Jupiler Pro League komt terecht in de derde kwalificatieronde van de Champions League, in een pot met de vicekampioenen van Nederland (Ajax), Turkije, Zwitserland (nu: YB bern), Tsjechië, Griekenland, Rusland (Zenit of CSKA Moskou), Roemenië (Steaua Boekarest), Oekraïne (Dinamo Kiev), en de derde uit Frankrijk (nu: Nice). In het beste geval is de Belgische vertegenwoordiger reekshoofd en wordt een confrontatie vermeden met toppers als Ajax, Kiev of de nummer twee van Rusland. Zekerheid daarover komt er pas als we weten wie de nummers twee worden in Turkije en Tsjechië. (heen: 25/26 juli, terug: 1/2 augustus)

Vierde voorronde Champions League

Overleeft Club of Gent de derde voorronde, zijn de potentiële tegenstanders in de vierde voorronde topclubs als Manchester City, Liverpool of Arsenal (Engeland), AS Roma of Napoli (Italië), Dortmund of Hoffenheim (Duitsland), Sevilla (Spanje) en Sporting Lissabon (Portugal). Kortom: dan is een half mirakel nodig om door te stoten naar de groepsfase. (heen: 15/16 augustus, terug: 22/23 augustus)

Wat bij uitschakeling?

Bij een uitschakeling in de derde CL-voorronde gaat Club of Gent naar de play-offs van de Europa League. Overleeft het die, dan is het ticket voor de groepsfase binnen. Dat is sowieso het geval als Club of Gent pas sneuvelt in de vierde CL-voorronde.

Volg Club Brugge - AA Gent hier LIVE vanaf 14u30.