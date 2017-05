Tweede of derde: wat staat er zondag op het spel voor Club Brugge en AA Gent?

Zondagnamiddag zijn alle ogen op de slotspeeldag van de play-offs gericht op het Jan Breydelstadion. Daar speelt Club Brugge vanaf 14u30 gastheer voor AA Gent. Inzet is de tweede plaats in play-off 1 en het ticket voor de derde kwalificatieronde van de Champions League dat eraan verbonden is.

Tweede krijgt meer tv-geld

Een deel van de tv-gelden in de Jupiler Pro League wordt verdeeld op basis van het klassement van het voorgaande jaar. Het verschil tussen de tweede en de derde plaats is 385.000 euro. Een ander deel van de tv gelden wordt verdeeld op basis van het gemiddelde klassement van de voorbije vijf jaar. Als AA Gent derde wordt, deelt het de derde plaats met Standard. Als AA Gent tweede wordt, wordt het alleen derde in dit klassement. Het verschil tussen de derde en de vierde plaats? Nog eens 360.000 euro. Club is sowieso tweede in de vijfjarenranking.

Tweede kan Europees meer verdienen

Als de nummer twee zich via de voorrondes plaatst voor de Champions League, krijgt hij meer dan kampioen Anderlecht:bovenop het standaardbedrag van 12 miljoen euro voor de poules. Al is dat sinds de invoering van het niet-kampioenenspoor in 2009-2010 nog geen enkele Belgische club gelukt.

Tweede meer kans op Europees voetbal

De derde mag zich geen misstap veroorloven in de voorrondes van de Europa League. De tweede heeft in de derde en vierde voorronde van de Champions League telkens een vangnet. In de vierde voorronde is dat zelfs de poulefase van de Europa League. Via de CL-voorrondes de Europa League bereiken is financieel interessanter. Wie wordt uitgeschakeld in de derde CL-voorronde , krijgt 400.000 euro. De verliezer van de vierde voorronde krijgt zelfs 3 miljoen euro.