CLUBNIEUWS. Dit zijn de mogelijke opvolgers van Tielemans, neemt Club afscheid van Simons?

Morgen staat de laatste speeldag van Play-off 1 op het programma. Bij Club Brugge is het allicht de laatste wedstrijd van José Izquierdo, Michel Preud’homme en wie weet zelfs monument Timmy Simons. Bij landskampioen wordt dan weer volop gewerkt aan de toekomst. Zo moet Dendoncker plots meer kosten dan Tielemans. En de kans dat Peter Maes de nieuwe trainer wordt van Antwerp is flink gegroeid.

CLUB BRUGGE. Ook afscheid van Simons?

Timmy Simons (40) start zondag opnieuw in de basis. Is het niet voor de van ziekte herstellende Björn Engels, dan wel voor middenvelder Claudemir, die bij Oostende tegen zijn derde gele kaart aanliep. De Brugse kapitein wacht nog altijd op een gesprek rond een verhoopte contractverlenging, al is het zeer twijfelachtig of Club hem volgend jaar nog wil aanhouden als speler. In dat geval zou Simons wel bij de club betrokken blijven in een andere rol. De supporters plannen alvast geen speciale acties voor het afscheid van Michel Preud’homme of een mogelijk afscheid van Simons omdat er officieel nog niets vaststaat.

Club Brugge-AA Gent wordt ook de laatste wedstrijd van José Izquierdo, die in de zomer mikt op een transfer. Ook spelers als Stefano Denswil en Björn Engels hopen op een vertrek na dit seizoen.

AA GENT. Buffalo’s hopen op Gigot

Bij AA Gent zijn zo goed als alle spelers beschikbaar voor het cruciale duel in Brugge. Enkel achter de naam van Samuel Gigot staat nog een vraagteken. De Franse verdediger liep donderdagavond tegen Zulte Waregem een contractuur aan de hamstring op. De medische staf én Vanhaezebrouck hopen dat hij fit raakt.

Lovre Kalinic incasseerde donderdag een flinke tik aan zijn rechterhand. De doelman hield er een flinke bloeduitstorting aan over, maar onderzoek bracht geen breuk aan het licht. Hij kan spelen tegen Club.

ANDERLECHT. Dendoncker moet meer kosten dan Tielemans

Nu Youri Tielemans op het punt staat om te tekenen bij AS Monaco, beseft Anderlecht dat het zich eigenlijk niet kan permitteren om ook Leander Dendoncker te verliezen. Die speelde elke ­minuut en wierp zich op tot leidersfiguur van de kampioenenploeg. Plots denkt RSCA eraan om voor hem zelfs meer te vragen dan de 25 miljoen die Monaco betaalt voor Tielemans. Natuurlijk is dat om geïnteresseerde teams af te schrikken, maar dat niet alleen. Paars-wit gelooft echt dat Dendoncker meer kan opbrengen als hij nog één jaar schittert in de Champions League.

Niet voor niets komt er sinds zijn topmatch op Old Trafford nu al geregeld een scout van Man United kijken met het oog op de toekomst. Everton is realistischer dan Man United en scoutte hem al uitvoerig. Daarnaast is er ook belangstelling uit de Bundesliga. Verleidelijk.

ANDERLECHT. Dit zijn de mogelijke opvolgers voor Tielemans

Een mogelijke opvolger voor Youri ­Tielemans is Sofyan Amrabat (20) van Utrecht. De tweevou­dige Marokkaanse international was dit jaar goed voor 2 goals en 7 assists in Nederlanden heeft potentieel. Bovendien heeft hij maar één seizoen contract meer met een optie. Hij is dus relatief betaalbaar. Alleen azen Feye­noord en het Duitse RB Leipzig ook op de dribbelaar en Amrabat zelf gaf al aan dat hij Feye­noord ziet zitten.

Zou Vadis Odjidja (28) geen ideale opvolger zijn voor Tielemans? Maar Odjidja doet het uitstekend in Warschau. Legia’s voorzitter probeert Vadis te overtuigen om zijn contract, dat in 2018 afloopt, te verlengen. Daarvoor wil hij de geldbuidel opentrekken en zelfs een ploeg rond onze landgenoot bouwen.

ANTWERP. Aandringen voor Maes

Antwerp – en investeerder Paul Gheysens in het bijzonder – blijft nauwe contacten onderhouden met ­Peter Maes omdat het in hem de ideale trainer ziet voor volgend seizoen. Bovendien heeft de Limburger nu ook zelf te kennen gegeven dat hij de trainersjob op de Bosuil wel ziet zitten.

Aanvankelijk leek Antwerp een te klein budget gereserveerd te hebben om een trainer van het ­kaliber Maes binnen te halen, maar nu ­Gheysens zich hoogstpersoonlijk met de zaken bezighoudt, is het budget opgetrokken. Maes mikte na zijn ­ontslag bij Genk eigenlijk op een club uit de top zes, maar de ambities van een traditieclub als ­Antwerp en het verhoogde budget kunnen hem misschien toch over­tuigen.

LOKEREN. Geen afscheidswedstrijd voor Copa

Opvallend: geen Barry Boubacar Copa (37) in de wedstrijdselectie van Lokeren voor de match van vanavond tegen Genk. Geen afscheidswedstrijd dus voor Copa, die in totaal 271 wedstrijden het doel verdedigde van Lokeren. De club gunde de flamboyante doelman wel een afscheidswedstrijd, maar na overleg wilde hij zelf niet spelen. Het sluitstuk wordt voor aanvang van de wedstrijd wel gehuldigd. Eerder deze week raakte bekend dat het aflopende contract van de 37-jarige Ivoriaanse doelman niet verlengd wordt, waardoor hij na 10 jaar afscheid moet nemen van Lokeren.

STANDARD. Opmerkelijke “Speler van het Jaar”

Voor aanvang deelden de fans van Standard traditioneel de prijs voor beste speler en clubtopschutter uit. Die van beste speler ging opmerkelijk genoeg naar de gehele vrouwenploeg, die voor de zevende keer op rij kam­pioen speelde.