Golfer slaat de bal volledig mis en moet uit de kleren

Een Britse golfer liet tijdens een golfwedstrijd per ongeluk zijn bal in het water vallen na een mislukte slag en moest uit de kleren om het ding te gaan zoeken. Hij had vijf minuten de tijd om zijn verloren bal weer boven te halen om strafpunten te vermijden en sprong in zijn ondergoed in het ondiepe water.

David Wicks nam afgelopen week deel aan een wedstrijd op een golfterrein van een universiteit in Baton Rouge, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana. De Britse golfer slaagde er niet in te scoren bij zijn eerste poging aan de dertiende hole en liet de bal door zijn vingers glippen toen hij dat op zijn scorekaart wilde zetten. Het ontsnapte balletje rolde in het ondiepe water op het golfterrein en zonk naar de bodem.

Om twee strafpunten te vermijden, moest de onfortuinlijke golfer de bal weer opvissen, dus trok hij zijn kleren uit en sprong in het water. “David haalde zeker twintig verschillende golfballen boven in die vijf minuten”, zei de coach van de man. “Maar hij kon zijn bal niet meer vinden. Het was even een tegenslag.”

Na vijf minuten zoeken, kreeg Wicks uiteindelijk toch twee strafpunten, waardoor hij bijna de wedstrijd verloor. De gedreven golfer herpakte zich echter en haalde zijn beste golfspel boven om terug in de wedstrijd te komen. Hij eindigde uiteindelijk mooi zevende en verzekerde op die manier een plaatsje in de finale van het toernooi.