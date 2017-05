Man levensgevaarlijk gewond na steekpartij in Gentse hoerenbuurt

Gent - Bij een steekpartij vrijdagnacht is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. De man werd neergestoken in de Gentse hoerenbuurt.

De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een oproep voor het incident in het carabet The Crazy, in de Schepenenvijverstraat, in de Gentse hoerenbuurt.

Daar vonden vonden de agenten een man met ernstige steekwonden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

Foto: rtl

Het labo en het afstappingsteam van het Gentse parket kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Ze zijn aan de slag in zowel de Schepenenvijverstraat, als in de Pieter Vanderdoncktstraat, beter bekend als het Glazen Straatje, daar net om de hoek.