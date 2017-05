Hartverscheurend: deze vrouw stierf nadat de maîtresse van haar man haar naaktfoto’s toestuurde van zijn bedrog

Een vrouw die diepbedroefd was nadat de maîtresse van haar man haar naaktfoto’s met haar overspelige echtgenoot doorstuurde, is overleden aan een overdosis.

Sarah-Jane Cunningham (38) was naar verluidt totaal ontredderd sinds ze ontdekt had dat haar echtgenoot een verhouding had met een andere vrouw. Toen die haar ook nog naaktfoto’s bezorgde van hun verhouding, stortte de Britse helemaal in.

Uiteindelijk stierf de vrouw in juli vorig jaar aan een overdosis drugs en alcohol. “De overdosis was haar manier om haar frustraties over te brengen naar haar man”, klonk het bij wetsdokters. “Niet een poging om zelfmoord te plegen.”

Posttraumatische stress

Deze week kwam de zaak voor en ook haar zus getuigde over de moeilijkheden van Sarah-Jane. “Ze had een destructieve relatie. Zowel met haar echtgenoot als met de drank.”

“Ze was verslaafd aan haar man. Hoewel ze beiden het slechtste in elkaar naar boven haalden, kon ze het niet over haar hart krijgen hem te verlaten.”

Nog volgens haar zus was Sarah-Janes echtgenoot sinds een motorongeluk fel veranderd en kreeg hij te kampen kreeg met posttraumatische stress.

“Hij had woede-uitbarstingen en haar problemen maakten de zijne nog groter.”