Lerares stuurde naaktfoto’s naar acht leerlingen en had seks met drie van hen

Een lerares is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar omdat ze naaktfoto’s stuurde naar en seks had met leerlingen. “Walgelijk”, zei de moeder van een van de jongens in de rechtbank. “Ik word hier misselijk van.”

Op foto’s ziet Jaclyn McLaren (36) eruit als een erg lieve en vrolijke leerkracht. De realiteit is echter gruwelijk anders. De getrouwde lerares Frans hield ervan om een hechte band te hebben met haar leerlingen, zo viel haar directeur in 2013 al op. Die raadde haar zelfs aan om geen vrienden te worden op sociale media.

McLaren vond daar niets verkeerd mee. Meer zelfs: ze stuurde enkele leerlingen al snel foto’s en filmpjes van haar borsten en vagina. In 2014 ging ze nog verder. “Ze kocht bier en dronk dat op met twee jongens”, zei de openbaar aanklager in de rechtbank. “Daarna hebben ze seksuele handelingen gesteld in haar wagen. Ze heeft orale seks gehad met beide jongens en is daarna vertrokken.” Daarna had ze thuis seks met een jongen die net 18 jaar geworden was.

Bang

Er zijn wel momenten geweest waarop McLaren verklaard zou hebben dat ze bang was dat ze haar job zou verliezen als haar activiteiten op sociale media aan het licht zouden komen. Tijdens verhoren gaf ze ook te kennen dat ze er zich niet van bewust was dat de jongens minderjarig waren.

“In totaal hebben acht slachtoffers bezwarend materiaal van haar gekregen”, aldus de aanklager. “Zes van hen waren voormalige leerlingen.”

Wantrouwig

In februari 2016 startte het onderzoek naar de vrouw nadat een ouder van een slachtoffer wantrouwig was geworden over de relatie tussen diens zoon en McLaren. Ze werd beschuldigd voor 42 feiten en pleitte schuldig voor seksuele uitbuiting, gluren, het bezit van kinderporno en expliciet materiaal toegankelijk maken voor minderjarigen.

De moeder van een van de jongens kwam vrijdag op de slotzitting haar gal nog spuien over de lerares. “Niet één keer heb ik erbij stilgestaan dat ik mijn zoon mogelijk in de handen van een monster zou geven”, zei ze. “Ik ben er misselijk van, dit is walgelijk.”

De rechter oordeelde dat de daden van McLaren “significant en zorgwekkend” waren in een kleine gemeenschap. Hij veroordeelde de vrouw dan ook tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Ze moet zich laten registreren als iemand die seksuele overtredingen heeft begaan en therapie ondergaan. Ze mag geen contact hebben met de slachtoffers en hun families en zal nooit meer sociale media mogen gebruiken.

Ook in de buurt komen van speelpleinen of plaatsen waar kinderen kunnen zijn, is verboden in de 10 jaar na haar vrijlating.