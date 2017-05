Op deze vakantiebestemming zwem je tussen de flamingo's

Op het Caribisch eiland Aruba lopen de roze flamingo's gewoon tussen de zonnekloppers op het parelwitte strand rond. Flamingo Beach zorgt dan ook voor de meest exotische postkaartbeelden op Instagram.

Mocht je nog een vakantiebestemming zoeken waar je ontzettend exotische beelden kan nemen voor op je Instagram, denk dan zeker eens aan Aruba. Op Flamingo Beach lopen de flamingo's los rond, tot groot plezier van de toeristen.

Flamingo Beach is het privé-strand van het Renaissance Hotel en Resort op Aruba. Toch is het niet nodig om in het hotel te logeren om toegang te krijgen tot het strand en de roze dieren. Je kan ook een dagpas kopen en dan vaar je gewoon naar Flamingo Beach met een bootje.

Op het strand lopen de flamingo's gewoon tussen de toeristen en de ligstoelen. #flamingobeach zorgt dan ook voor de meest exotische vakantiefoto's op Instagram.

