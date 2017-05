VS en Saoedi’s hebben akkoord over gigantische wapendeal

De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn het eens geworden over een gigantische wapendeal. Bij het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in Riyad is de ondertekening van een intentieverklaring voor een contract van meer dan 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro) gepland, zei een woordvoerder van het Witte Huis volgens meegereisde journalisten zaterdag.

Het akkoord komt er om “de defensiebehoeften van Saoedi-Arabië te ondersteunen, omdat het land en de golfregio door Iran bedreigd worden”, klinkt het.

De Amerikaanse president Donald Trump kwam zaterdagvoormiddag plaatselijke tijd aan in de Saoedische hoofdstad Riyad, voor de eerste stop van zijn eerste buitenlandse reis. Trumps dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner maken, net als first lady Melania, ook deel uit van de Amerikaanse delegatie. Kushner zou een belangrijke rol gespeeld hebben in het sluiten van de wapendeal.

Zijn voorgangers kozen voor hun eerste buitenlandse trip meestal een van de buurlanden van de States, maar de vastgoedmagnaat keek naar de Saoedische oliemarkt als eerste etappe van zijn eerste trip. Net als Israël verwelkomden de Golfstaten de verkiezing van Trump. Zo riep de Saoedische koning Salman op tot een “nieuw partnerschap” tussen de VS en de moslimlanden.

Na Riyad vliegt Trump door naar Israël, Palestina, het Vaticaan, Brussel en Sicilië. Die laatste twee stops maakt hij in het kader van, respectievelijk, een Navo- en G7-top.

