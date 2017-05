Man gaat door het lint in Antwerpse kathedraal en eindigt in de gevangenis

Antwerpen -

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen heeft een 68-jarige Antwerpenaar vrijdagnamiddag amok gemaakt over een van de standbeelden. Hij nam ook een boek uit de souvenirwinkel en scheurde het aan flarden. De politie pakte hem op, maar dat verliep niet zonder slag of stoot.