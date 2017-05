De klanten naast hem in de koffiebar waren iets te luid, dus leerde deze man hen een geniaal lesje

Ze waren volgens Khalil niet enkel luid, maar ook onbeleefd naar het personeel toe. Toen hij hen hoorde babbelen over de opstart van hun nieuwe bedrijfje, besloot hij op sluwe wijze wraak te nemen.

“In een koffiebar. De mensen naast mij zijn erg luid en grof. Ze hebben net de perfecte naam voor hun bedrijfje gevonden”, klinkt het in de tweet waarin hij de situatie beschrijft.

“Ik heb net hun domeinnaam gekocht.”

Coffee shop.



People next to me are loud and rude. They just found the perfect name for their new business.



I just bought the domain name.