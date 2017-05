En plots staat Lombaerts verkleed als Peter de Grote op een Russisch plein

Nicolas Lombaerts spendeert zijn laatste dagen in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg, want binnenkort verhuist de Belgische verdediger terug naar België, waar hij voor KV Oostende gaat voetballen. Maar voor hij vertrekt, gaat Lombaerts nog eens op stap voor het goede doel... Of moeten we Nicolas de Grote zeggen? Speciaal voor de zieke Maksim Kutin verkleedde hij zich in de voormalige tsaar Peter de Grote om geld in te zamelen voor de medische zorgen van de vijfjarige jongen.

Aan het Hermitage Museum op het Paleizenplein in Sint-Petersburg stond hij dan. De Rode Duivel helemaal opgetooid in gewaden uit de tijd dat de tsaren nog de plak zwaaiden in Rusland. Na de training ’s ochtends liep Lombaerts verkleed als Peter de Grote rond op het plein, vergezeld door een Catharina de Grote. Daarbij deelde hij handtekeningen uit en poseerde hij voor de foto.

“Ik vond het heel plezant”, vertelt Lombaerts aan de officiële site van Zenit. “En nu ben ik dus een echte heerser. Ik heb Maksim ontmoet. Hij is een lief mannetje, we hebben gepraat en voetbal gespeeld. Ik hoop dat het goed komt. Ik wil iedereen bedanken en eraan herinneren dat we hulp bieden aan hen die het nodig hebben.”

Lombaerts is al de achtste speler die meedoet met de solidariteitsactie voor Maksim. Eerder zong en danste Hulk al op Nevsky Prospekt, Danny werkte als kapper, Lodygin was een stadsgids in de Hermitage, Dqyuba was een trambestuurder, Criscito was een circusartiest, Mauricio speelde voor taxichauffeur, Kokorin verkocht donuts en Vladislav Radimov bracht een dag door op de spoeddienst. In totaal werden zo 20 miljoen roebels (313.486 euro) bij elkaar verzameld. Lombaerts’ actie bracht 939.411 roebels op, of zo’n 14.724 euro.