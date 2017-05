Grote onzekerheid bij eigenaars: niemand weet of hij op ‘boskaart’ blijft

Vlaams minister-president Geert Bourgeois mag dan nog de afschaffing van de Vlaamse boskaart aangekondigd hebben, voor de eigenaars van de 15.000 stukken grond die daarop terechtkwamen, is er alsnog geen duidelijkheid. Notarissen raden hun cliënten zelfs aan om veiligheidshalve beroep te blijven aantekenen.

Het blijft bang afwachten voor wie vindt dat zijn grond ten onrechte op de Vlaamse boskaart terechtgekomen is: het is namelijk niet omdat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd heeft dat die afgeschaft is, dat dat in de realiteit al gebeurd is. Notarissen raden hun klanten alvast aan om te blijven reageren op het openbaar onderzoek. “Juridisch is er voorlopig nog niets veranderd”, zegt woordvoerder Bart Azare namens de beroepsorganisatie van de notarissen. De website van het openbaar onderzoek én de omstreden kaart zelf stonden gisteren trouwens nog steeds online.

Huiswerk opnieuw

Het kabinet van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weet ook even niet wat er nu precies te gebeuren staat. Volgens woordvoerder Jan Pauwels is de kaart officieel nog niet ingetrokken. Hij wijst erop dat een hele procedure voorafgegaan is aan de boskaart. Die is trouwens ook door de Vlaamse regering verschillende keren goedgekeurd na lang en grondig onderzoek.

Het kabinet van Vlaams minister-president Bourgeois kon gisteren eveneens niet zeggen wanneer de betrokkenen rechtszekerheid zullen krijgen. “We zullen dit met de collega’s in de regering bespreken”, zei woordvoerster Lisa Lust, die erkende dat dit een officiële regeringsbeslissing vereist.

Maar bedoeling van Bourgeois is altijd geweest om “het huiswerk opnieuw te doen”. Dus wie nu op de kaart staat en hoopte daar af te raken, is nog lang niet zeker dat dat ook zal gebeuren.

Boeren in onzekerheid

In totaal staan op de kaart 12.000 hectare woon-, landbouw- en industriegrond aangemerkt waarop zich waardevolle bossen zouden bevinden. De bedoeling was die even goed te beschermen als bossen in natuurgebied. Maar toen de kaart afgelopen week publiek werd gemaakt – zodat iedereen zijn op- of aanmerkingen kon maken – bleken er nogal wat fouten op te staan. Zoals versnipperde bomengroepjes op een stuk bouwgrond die plots bosgebied werden, waardoor de eigenaars er niet meer op konden bouwen.

Van die 12.000 hectare ‘nieuw’ bos was 8.000 hectare landbouwgrond. Ook heel wat boeren zitten dus in grote onzekerheid. De Boerenbond vreest ondertussen dat de toekomstige aanpassingen aan de kaart nog meer boeren zullen treffen. Nu al zou bij de totstandkoming van de kaart een aantal echt grote bossen geschrapt zijn, waarbij men – om aan de geëiste 12.000 hectare te komen – telkens opnieuw meer landbouwgrond als bos intekende. “Als men de criteria voor de opmaak van de kaart wijzigt voor woongebied, moeten diezelfde criteria ook voor landbouwgebied aangepast worden”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “De voorgestelde aanpassingen mogen niet opnieuw op de kap van de landbouw doorgevoerd worden.”

