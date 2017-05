Is het na Pippa de beurt aan Prins Harry en Meghan?

Nu Pippa Middleton en James Matthews elkaar officieel het ja-woord hebben gegeven, zijn alle ogen gericht op Prins Harry en zijn Meghan Markle. Op het huwelijk van Pippa hebben de prins en zijn Amerikaanse vriendin alvast getoond dat ze het serieus menen.

Meghan Markle (35) was dan toch op het huwelijk van Pippa Middleton en James Matthews. Na de huwelijksplechtigheid reed de prins bijna honderd kilometer om zijn Meghan op te pikken voor de receptie.

De Amerikaanse actrice verbleef tijdens de dienst in Londen - zo'n anderhalf uur rijden van de ceremonie in Engelfield - en werd daar tussen de plechtigheid en de receptie opgepikt door de prins zelf. Ze zou weggebleven zijn van de kerkdienst om niet alle aandacht af te leiden van Pippa en haar kersverse man.

Dat de prins zijn vriendin meeneemt naar zo'n officiële gelegenheid is een grote stap voor het koppel. De twee zijn ondertussen al bijna een jaar dolverliefd en het is wachten totdat de verloving zal worden aangekondigd.

Finally a glimpse of #PrinceHarry and #MeghanMarkle together at #PippasWedding! pic.twitter.com/kfxxRn6Lkh