Nachtmerrie van elke fashionista op de rode loper van Cannes

'O nee, ze heeft hetzelfde aan!', de ergste nachtmerrie van elke beroemdheid, zeker op de rode loper van Cannes. Pijnlijk moment dus, toen twee actrices voor het oog van honderden fotografen gespot werden in dezelfde Dior-jurk.

Op de rode loper in Cannes verschenen het Franse model en nieuwe gezicht van L'Oréal Paris Thylane Blondeau (16) en de Russische actrice Svetlana Ustinova (35) in dezelfde nude-kleurige jurk van Dior. En alsof dat nog niet genoeg was, waren ook hun haren op dezelfde manier gestyled en droegen ze ook gelijkaardige make-up. Al had Ustinova nog iets meer drama toegevoegd met haar rode lippen.

Twee dezelfde jurken dus, op hetzelfde moment, op dezelfde rode loper. Het is nog niet duidelijk hoe dit is kunnen gebeuren omdat modehuizen altijd bijzonder waakzaam zijn dat ze niet dezelfde jurk uit dezelfde collectie uitlenen voor eenzelfde event.

Vervelend momentje dus, al moet het gezegd dat de beide actrices ontzettend goed staan met de jurk. Who wore it better? is dus een vraag die hier gelukkig onbeantwoord mag blijven.