Deze Clouseau-hits mag je maandag verwachten in ‘Liefde voor Muziek’

Een coversong kiezen uit het repertoire van 30 jaar Clouseau en er een nieuwe, steengoede versie van maken. De uitdaging waar de artiesten van ‘Liefde voor Muziek’ maandag voor staan, is niet mis.

1. Isabelle A - En Dans

Foto: Liefde Voor Muziek

Voor Isabelle A was de keuze niet makkelijk. Zij tovert het dansbare ‘En Dans’ om tot een zomerse reggae song.

2. Lady Linn - Verlangen

Foto: Liefde Voor Muziek

Minder opgewekt gaat het eraan toe bij Lady Linn, die met ‘Verlangen’ één van haar lievelingsnummers brengt. “Maar ik draai de rollen om en zing vanuit het standpunt van een vrouw”, klinkt het. Het resultaat is een kwetsbare vertolking die Koen en Kris verrast. “Wij hadden het nooit zo bekeken. Het klopt precies beter op die manier. Het snijdt veel dieper.”

3. Bart Peeters - Nobelprijs

Foto: Liefde Voor Muziek

Bart Peeters gaat geen risico uit de weg. “Er waren veel redenen om het niet te doen, maar toch koos ik voor ‘Nobelprijs’”, kondigt hij aan. De klassieker wordt overgoten met een Bart Peeters-sausje en omgetoverd tot een onverwachte up tempo versie. “Ik was het huilen nabij”, reageert Kris. “Jij hebt het vermogen om mensen gelukkig te maken. Het was ontroering van geluk.”

4. Natalia - Ik Wil Niet Dat Je Weggaat

Foto: Liefde Voor Muziek

Ook Natalia weet nadien te ontroeren. “Ik heb me laten leiden door de dramatiek.” Natalia brengt een Engelstalige versie van ‘Ik Wil Niet Dat Je Weggaat’ die door merg en been gaat. “Mijn song heet ‘You Don’t Want Me To Go’. Dus ik draai de rollen om en zing over dat jij niet wil dat ik wegga.”

5. Josje - Daar Gaat Ze

Foto: Liefde Voor Muziek

Een complete metamorfose: dat is Josjes versie van Daar Gaat Ze. Ze schrapte de helft van de tekst en gaf het nummer een rauwe, mysterieuze en zelfs ietwat sinistere interpretatie. “Zo wordt het ineens een heel ander liedje. Ik laat iedereen voor zichzelf beslissen waarover het gaat.”

6. Gers Pardoel - Anne

Foto: Liefde Voor Muziek

Gers Pardoel sluit het rijtje af met dé Clouseau-hit bij uitstek: Anne. Zijn catchy refrein is een echte oorwurm en brengt iedereen in beweging. “Je hebt de song beter gemaakt”, concludeert Kris.

7. Clouseau - Our House

Foto: Liefde Voor Muziek

Na zo veel moois zetten ook Koen en Kris in schoonheid een punt achter Liefde voor Muziek. Zij brengen ‘Our House’ van Crosby, Stills, Nash & Young. “Een poging tot bedankje voor deze fantastische avond.”