Niet Zuhal Demir, maar vriendin van premier Michel ontvangt first lady’s

Wanneer Donald Trump en andere regeringsleiders donderdag naar Brussel komen voor de NAVO-top, zullen hun vrouwen ontvangen worden door Amélie Derbaudrenghien. De vriendin van premier Charles Michel (MR) zal de gastvrouw zijn, heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in De Zevende Dag.

Nochtans maakte staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) twee weken geleden zelf bekend dat zij de gastvrouw zou zijn voor de first lady’s. “Ik heb al hoge hakken gekocht om Melania Trump te kunnen bijbenen”, zei ze toen enthousiast. Demir is verantwoordelijk voor de Brusselse musea van Schone Kunsten, dus was het logisch dat zij de gastvrouw zou zijn.

Veel enthousiasme daarover was er niet, bleek al snel. Onder meer Wouter Beke, voorzitter van CD&V, deed olie op het vuur. Hij stelde in De Zondag dat Demir zichzelf had uitgenodigd voor de ontvangst. Binnen de regering doken nog wat stemmen op die gelijkaardige dingen zeiden.

Het was dan ook niet helemaal een verrassing dat de plannen veranderd zijn. “In de aanloop naar een dergelijk bezoek veranderen altijd zaken”, zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in De Zevende Dag. “En de first lady van dit land zal dus de gastvrouw zijn voor de andere first lady’s.”

Een bittere pil voor Demir? “Dat denk ik niet”, zegt Jambon. “Ze zou het graag gedaan hebben, maar ze gaat die dag naar de Special Olympics. Haar programma zit ook vol.”

De komende week komen onder meer Melanie Trump, Emine - de echtgenote van de Turkse president Erdogan - en Brigitte Trogneux, de echtgenote van de Franse president Macron, naar Brussel.

Jambon zei ook nog dat Trump niet meer of niet minder beveiliging zal krijgen dan de vorige Amerikaanse president Barack Obama.