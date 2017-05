Zo belangrijk is het om iemand in de ogen te kijken

Willy Sommers en Wendy Van Wanten wisten het al: kijk eens diep in mijn ogen. Ogen spelen een belangrijke rol bij een eerste indruk. Maak je oogcontact, dan is dat een vorm van respect en appreciatie. De meeste mensen zien het ook aan je ogen of je wel echt aan het luisteren bent.

'A Look at Eye Language' is de naam van een studie die 1.019 Amerikanen heeft ondervraagd over de kracht van oogcontact. 53% gaf toe dat oogcontact ontzettend belangrijk is bij een eerste indruk. Logisch ook, als je iemand nieuw ontmoet, gebeurt het eerste contact meestal met de ogen.

Is er oogcontact, dan voelen mensen zich gerespecteerd (53%), begrepen (45%) en geapprecieerd (44%). Het zorgt ook voor een gevoel van verbondenheid (36%). Mensen die oogcontact maken, maken dus meteen ook op alle vlak een heel positieve indruk.

Maar ogen zijn ook de spiegels van de ziel. Is iemand niet oprecht, dan ziet meer dan de helft van de vrouwen en 41% van de mannen, dat in de ogen. Je ogen vertellen dus meestal meteen ook hoe eerlijk je bent. En ook of je echt aan het luisteren bent. 57% van de ondervraagden ziet het in de ogen van de gesprekspartner of ze wel of niet aan het luisteren zijn.