Dropt zoon Preud’homme enorme hint over toekomst vader?

De toekomst van Michel Preud’homme is nog steeds onzeker. De coach van Club Brugge heeft nog altijd niet te kennen gegeven wat hij zal doen na dit seizoen. De verwachting is dat hij stopt bij Blauw-Zwart, een vermoeden dat versterkt wordt zoor zoonlief.

“De laatste. Maak er een memorabele van”, postte Guilian Preud’homme zondagochtend op Twitter. Daarmee lijkt hij te verklappen dat het de laatste match is van zijn vader als coach van Club Brugge. Het zou ook kunnen dat hij enkel doelt op de laatste wedstrijd van het seizoen, maar er lijkt meer achter de post te zitten.

De geruchten doen al langer de ronde dat Preud’homme het deze zomer voor bekeken houdt in Jan Breydel. Ook vorig seizoen twijfelde hij al, maar toen kon het Brugse bestuur hem overtuigen om te blijven.

The last one. Let's make it countpic.twitter.com/nXtVFVg5TP