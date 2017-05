Meisje (18) kan aanval van haar aanrander op laatste nippertje filmen met haar gsm

De achttienjarige Lillian werd midden in de nacht aangevallen door Ashraf M. (34) in Kent (Verenigd Koninkrijk). Het meisje kon nog net op tijd op de opnameknop drukken en de aanval zo op camera vastleggen. De man kon dankzij haar slimme zet uiteindelijk gevat worden.

Lillian Constantine (18) was rond twee uur ’s nachts op weg naar haar huis in Ramsgate (Kent) toen ze in een donkere straat aangevallen werd door Ashraf M. (34).

De aanval gebeurde onder een straatlantaarnpaal die uitgeschakeld was door de stad om geld te besparen. Het meisje had kort daarvoor net de zaklamp van haar Samsung smartphone aangezet om de weg wat beter te kunnen zien. Hierdoor kon ze nog vlug op de opnameknop drukken toen Ashraf haar aanviel.

“Ik zag plots iemand in mijn ooghoek verschijnen. Toen hij mijn schouder aanraakte, drukte ik meteen op ‘opnemen’,” vertelt Lillian. “Hij vroeg waar ik naartoe ging en ik antwoordde dat ik op weg was naar huis. Toen probeerde hij me op de grond te smijten. Hij klemde zijn armen rond mijn schouders en ondertussen wou hij me neerleggen met zijn been...”

“Ik bleef maar roepen: “Ik ben je aan het filmen!”

“Ik had eerst geen idee wat er precies aan het gebeuren was. Aanvankelijk dacht ik dat hij me wou beroven. Ik bleef maar roepen: “Ik ben je aan het filmen, ik ben je aan het filmen, ik ga de f*cking politie bellen, ik ben je nu aan het filmen, je gaat hier niet mee wegkomen!”

Haar geschreeuw maakte omwonenden wakker. Toen een bewoner een deur dichtsloeg, rende Lillians aanrander weg. Al bloedend en vol schaafwonden haastte Lillian zich naar huis. Haar moeder werd meteen wakker toen haar dochter het huis binnenkwam. “Ik had onmiddellijk door dat er iets ernstigs aan de hand was. Mijn eerste gedachte was: ze is aangerand geweest”, aldus Karen, Lillians moeder.

Preventieve hiv-medicatie

Haar moeder contacteerde onmiddellijk de politie en een onderzoek werd in gang gezet. Het meisje moest verschillende bloedtesten en een zwangerschapstest ondergaan. Ook moest ze preventieve hiv-medicatie nemen, waardoor ze een maand in bed gelegen heeft.

Filmpje van 2 min 47 seconden

Twee minuten en 47 seconden lang is het filmpje uiteindelijk geworden. De politie kon uit de wazige beelden afleiden dat het om Ashraf M. ging, een man met Bengalese roots die in Londen woont. Vorige maand werd hij nog veroordeeld voor een gevangenisstraf van 13 en een half jaar.

“Het is niet makkelijk voor een meisje om een volwassen man af te schudden. Daarom wil ik andere meisjes aansporen om je gsm dicht bij je te houden en de man te filmen die je lastig valt. Ikzelf ben alleszins blij dat ik het gedaan heb”, aldus Lillian.

Ook de rechter was trots op de 18-jarige Lillian: “In de 13 jaar dat ik dit werk al doe heb ik nog nooit zo’n dapper meisje meegemaakt.” Hij zei ook dat hij het filmpje hem “nog heel lang zou bijblijven”.

Met Lillian gaat het ondertussen weer beter, ze kijkt nu vooral uit naar september. Dan begint de 18-jarige aan haar universiteitscarrière in Manchester.