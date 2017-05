Trump placeert een zwaarddansje in Saudi-Arabië

President Trump en andere mannelijke officials van Het Witte Huis namen dit weekend deel aan een zwaarddans bij het Murabba-paleis in Saudi-Arabië. En Trump was overduidelijk in goede doen tijdens het ritueel.

Trump was zonder twijfel de meest enthousiaste van het gezelschap. Hij sprong op en neer met een grote glimlach op zijn gezicht, terwijl de andere afgevaardigden van het Witte Huis iets gereserveerder waren in hun bewegingen. Onder andere staatssecretaris Rex Tillerson en Witte Huis-strateeg Steve Bannon vergezelden de Amerikaanse president tijdens de traditionele zwaarddans.

De ceremoniële zwaarddans heet officieel de ardah en is een combinatie van dans, gedrum en gezongen gedichten. De dans vindt vaak plaats bij het begin van belangrijke gebeurtenissen zoals religieuze feestdagen of huwelijken. In het verleden namen ook de Britse prins Charles en voormalig Amerikaans president George Bush deel aan de zwaarddans.

Prins Charles Video: CNN