Zulte Waregem en Charleroi speelden 2-2 gelijk, maar die match had een winnaar verdiend. Die was er ook gekomen als David Pollet, net op het veld, dé kans van de match had afgemaakt. Hij werd alleen voor een leeg doel gezet bij een 1-2 voorsprong en had dus de 1-3 aan de voet... maar deed dan dit.