De eerste mosselen zijn er al

Deze week worden de eerste Zeeuwse mosselen geleverd. Het gaat wel nog over de zogenaamde ‘hangcultuur’, die klassiek een dikke maand voor de échte Zeeuwse bodemcultuurmosselen verkrijgbaar is.

“Ze zijn iets vroeger dan vorig jaar”, luidt het bij Mosselhandel Bart in Blankenberge. “Het warme weer van de voorbije week zorgde voor een groeispurt. Tien dagen geleden lieten we een controle uitvoeren en toen waren ze nog te klein. Nu hebben we een mooi vlees­gewicht van 30 à 32 procent. De prijs zal ongeveer gelijk zijn met die van vorig jaar. De consument zal dus in principe hetzelfde betalen.”