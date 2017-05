De Kampioenen hard aan het werk in Zuid-Afrika: al om 4 uur ’s ochtends aan de slag

“Bewegen mannekes, bewegen. Mooi, nu zijn we er. Heel mooi. Ik word er zelfs een beetje week van.” Regisseur Jan Verheyen houdt de touwtjes stevig in handen tijdens de opnames van de derde F.C. De Kampioenen-film in Zuid-Afrika. Kordaat maar toch meegaand en empathisch.

Ook al verlopen die soms in een charmante zuiderse chaos: een geit loopt door beeld, twintig geiten lopen door beeld en een nukkige baviaan maakt luid zijn ongenoegen kenbaar. Intussen wordt de ploeg omsingeld door verkopers van zwepen, lasso’s en uit hout gesneden giraffen en buffels. Slimme verkopers die wat extra Rand ruiken, en met succes: na de opnames verlaten zowat alle acteurs de set met een handvol poppetjes.

Vroeg aan de slag

Het werkschema is ook niet min. Om 4 uur ’s ochtends aan de slag, en soms zelfs nachtwerk. Met temperaturen tot 30 graden die na zons­ondergang terugvallen tot het vriespunt. Maar Oscar, Xavier, Boma en co. zijn vastbesloten om van deze film de beste van de drie te maken. Indrukwekkender dan de uitstap naar Thailand uit de vorige. Tegen de achtergrond van de imposante Drakensbergen kan dat moeilijk anders. “Maar vooral: het is niet langer taboe om te zeggen dat je van De Kampioenen houdt. Eindelijk”, zegt Dani Heylen.

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr