Ze kwam weeral eens onder vuur, deze keer over de omstreden boskaart. Nu verdedigt Joke Schauvliege zich. “Bourgeois heeft chaos gecreëerd”

“N-VA is in paniek geschoten door de gevolgen.” Dat is voor Joke Schauvliege de reden waarom minister-president Geert Bourgeois vrijdag-­namiddag plots de omstreden boskaart afkraakte.“Ik heb altijd gezegd dat die kaart pure Kafka was, maar N-VA zette mij onder druk. Nu wordt het tijd dat we de mensen weer rechtszekerheid geven.”