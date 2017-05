Antwerpse drugsoorlog escaleert

Antwerpen / Berendrecht / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De afgelopen week zijn alweer twee huizen in het Antwerpse beschoten. In Berendrecht werd zondag ook de auto van de buren van het doelwit in brand gestoken. De nieuwe aanslagen brengen de teller op tien schietpartijen in amper zes maanden. En alle incidenten zijn te linken aan drugsdossiers.

Twee uitgebrande auto’s, twaalf hulzen en twee kogels op de grond. Polderdorp Berendrecht, een district van Antwerpen, was zondagochtend het toneel van de zoveelste aanslag in een indrukwekkend lijstje in de regio Antwerpen.

Rond 3.30 uur was een felgroene Ford Focus RS de verkaveling ingereden. In de Neerhoefstraat openden de inzittenden het vuur op een woning. Kogels doorboorden de ramen, de garagepoort en de regenpijp. Voor ze wegvluchtten, staken de gangsters nog de Skoda ­Superb van de buren van hun doelwit in brand. Ook hun gevel en garagepoort raakten daarbij beschadigd. Het gezin met twee kinderen moest elders onderdak zoeken.

Goed een kilometer verderop, aan de oprit van de A12 naar Antwerpen, werd de auto van de gangsters eveneens in brand gestoken. Sindsdien is er geen enkel spoor meer van hen.

Drugs uit containers

Het doelwit zou Mario D.B. zijn. De man zou zich bezighouden met het uithalen van drugs uit containers in de haven. Buren zeggen dat Mario D.B. al enkele weken niet meer thuis kwam. Het lijkt erop dat hij wist dat ­iemand hem zocht. Alles wijst dus weer in de richting van een conflict in het drugsmilieu. De uitvoerders van de aanslag worden voorlopig in ­Nederlandse drugskringen gezocht.

De aanslag in Berendrecht is nu al de tiende in een of meerdere drugsoorlogen die al zes maanden in en rond Antwerpen woeden. Eerder vorige week was er al een schietpartij in Ekeren. Toen stopte een auto ’s nachts voor de woning van Gaya D.K. De ramen van zijn woonst werden doorboord met meerdere kogels.

Volgens onze informatie behoort ­havenarbeider D.K. tot de kring van Frank ‘De Tank’ V. Die laatste zit al enkele weken in de cel in een grootschalig drugsdossier. Zijn voorma­lige woning in Sint-Job-in-’t-Goor werd in februari ook al ­beschoten met kalasjnikovs.

Foto: Wim Hendrix

Foto: Wim Hendrix