Harvard-student krijgt grote onderscheiding met erg opmerkelijke thesis

Een 20-jarige student heeft hoge ogen gegooid aan de universiteit van Harvard. Zijn thesis week af van alles wat de professoren er ooit ingediend kregen: Obasi Shaw kwam aanzetten met een rapalbum. Het leverde hem grote onderscheiding op.

Obasi Shaw is een 20-jarige jongeman uit Stone Mountain, Georgia, net buiten Atlanta. Hij studeert aan de universiteit van Harvard. Shaw is er een undergraduate, wat min of meer overeenkomt met een academische bachelor bij ons. Studenten zoals hem moeten geen thesis indienen om af te studeren. Ze mogen dat wel doen om kans te maken op onderscheiding.

Maar Shaw had niet veel zin om de zoveelste student te zijn die voor de dag kwam met een essay, een verzameling gedichten of een stuk proza. Zijn moeder kwam met de oplossing. Zij had hem al wat raps zien schrijven, wist dat hij geregeld deelnam aan open mic-avonden op de campus en suggereerde hem om iets met zijn muzikaal talent te doen.

Shaw luisterde: hij begon aan een meesterwerk. Inspiratie haalde hij uit The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer uit de 14de eeuw. Zijn rapalbum, dat hij de naam Liminal Minds gaf, telt tien songs die allemaal uit het perspectief van een ander personage geschreven zijn en draaien rond zwarte identiteit in de VS.

“Ik had nooit gedacht dat het aanvaard zou worden”, zegt Shaw in The Independent. De proffen waren verbaasd en gaven Shaw de op één na hoogst mogelijke onderscheiding: summa cum laude minus. Zijn promotor Josh Bell prees de plaat voor de vlotheid, zowel als academisch werk als artistieke creatie.

Kendrick Lamar

Met zijn album gaat Obasi Shaw grote namen als Kendrick Lamar en Nas achterna. Die wereldberoemde rappers brachten ook al albums uit waarin ze vertellen hoe het is om zwart te zien in Amerika. Nu eens kritisch, dan weer melancholisch maar altijd meeslepend. Het is niet voor niets dat hun albums To Pimp a Butterfly en Illmatic te vinden zijn in de bibliotheek van Harvard.

Carrière

Of Shaw net als Nas en Lamar carrière wil maken in de muziek, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat Shaw na zijn afstuderen aan de slag gaat bij Google als softwareontwikkelaar.