Hier zwemt u dit weekend zorgeloos in zee

Het verlengde weekend belooft met temperaturen tot 25 graden warm en zonnig te worden. In Knokke-Heist, Koksijde, Blankenberge en De Haan is een plons in zee toegestaan, terwijl andere badsteden pas later dit jaar hun reddingsdiensten inschakelen.

In Knokke-Heist, De Haan, Blankenberge en Koksijde kan dit weekend gezwommen worden. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV).

De reddersposten zijn er uitzonderlijk buiten het normale badseizoen geopend, en worden dagelijks bewaakt door redders van half elf tot half zeven.

De warme buitentemperaturen zijn echter geen indicatie voor het zeewater: zij die dit weekend een plons willen wagen, zullen het frisse water van ongeveer 13 graden moeten verdragen.

In andere badsteden die pas later dit jaar redders inschakelen, blijft zwemmen verboden en zelfs strafbaar. “Wanneer bovendien lichamelijke klachten optreden door het frisse water, kan geen hulp geboden worden. Op eigen risico in zee zwemmen, raden wij dus honderd procent af”, aldus het IKWV.

