Student ernstig mishandeld tijdens 'ontgroeningsritueel'

Hij zou zijn dispuutsdas krijgen, maar enkele leden van de studentenkring waren het daar niet mee eens en mishandelden hem zwaar. Het verhaal van het anonieme aspirant-lid schokt Nederland.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar wat zich op 31 januari van dit jaar afgespeeld zou hebben bij studentenkring A.S.C./A.V.S.V. in Amsterdam. Een aspirant-lid van Atomos, een onderdeel van die kring, zou die avond zijn dispuutsdas krijgen. Daarmee zou hij van aspirant-lid naar volwaardig lid gaan, zeg maar.

Drie dronken leden van de kring vonden echter niet dat de aspirant dat verdiende. In het sociëteitsgebouw werd hij de toiletten in gelokt en daar mishandeld. De daders sloegen onder meer een tand uit zijn mond.

Wanneer het slachtoffer aangifte ging doen bij de politie, vertelde hij dat het niet de eerste keer was dat hij gepest en vernederd werd bij de kring. Meer zelfs: het was nooit anders geweest sinds het begin van zijn ontgroening.

Volgens NRC is het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart en zijn de drie daders geschorst. Nog in de krant doen ouders van andere studenten hun verhaal over hoe de ontgroening veel harder aan het worden is en hoe steeds meer studenten in die periode fysiek mishandeld worden. De strafste getuigenis is van een anonieme ouders die zegt dat aspiranten soms urenlang rechtstaand worden opgesloten in een kast, geslagen worden met stokken of gedwongen worden om cocaïne te snuiven.