Topmodel geplaagd door de wind op rode loper in Cannes

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner flaneerde afgelopen weekend op de rode loper in Cannes. Ze droeg voor de gelegenheid een elegante witte jurk met pastelkleurige bloemenprint van Giambattista Valli Haute Couture . De brunette weet dat een zeebriesje handig is om een zwierige creatie als die van haar de nodige schwung te geven, maar moest het ontwerp bij momenten toch in toom houden met haar handen om te blote taferelen te voorkomen. En dat vond ze zelf wel grappig.